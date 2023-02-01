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Новости

11:30

Общество

Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

Сергей Собянин: Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Собянин и Воробьев открыли 14-й пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД

Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приняли решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны Южное Очаково. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские самолеты будут вытеснять западные в парке авиакомпаний РФ. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг. Об этом рассказала пресс-служба.

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