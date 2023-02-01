Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приняли решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны Южное Очаково. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские самолеты будут вытеснять западные в парке авиакомпаний РФ. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг. Об этом рассказала пресс-служба.