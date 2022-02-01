Волонтеры выполнили более 150 тыс заявок от москвичей в рамках акции #МыВместе

В Москве продолжается акция взаимопомощи #МыВместе. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что пять тысяч волонтеров готовы помогать тем, кто вынужден оставаться дома. Всего же с марта 2020 года акцию поддержали 28 тысяч добровольцев. Они выполнили больше 150 тысяч заявок от москвичей. Активисты ежедневно развозили продукты и лекарства тем, кто соблюдал самоизоляцию.

Те, кто пока не успел присоединиться к этому марафону добрых дел, но хотят это сделать, могут зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru. А те, кто нуждается в помощи, может набрать номер 8 (800) 200-34-11.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.