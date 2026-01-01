Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Мэр Москвы заявил, что столица готова оказать всю необходимую помощь.

Утром стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали кафе в селе Херсонской области, где местные жители отмечали Новый год. В результате погибли 24 человека, среди них один ребенок. Еще 29 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.