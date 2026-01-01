Форма поиска по сайту

01 января, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

Собянин: проект "Москва помогает" собрал почти 5 млн товаров для армии

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

Собянин: в Щербинке под завершили строительство новой дорожной сети

Собянин: на Троицкой линии метро завершили строительство подземной пересадки

Сергей Собянин сообщил об открытии сада в Тимирязевском районе Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе горячих линий для обращения во время новогодних каникул

Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Новым годом

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Мэр Москвы заявил, что столица готова оказать всю необходимую помощь.

Утром стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали кафе в селе Херсонской области, где местные жители отмечали Новый год. В результате погибли 24 человека, среди них один ребенок. Еще 29 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыпроисшествиярегионывидеоНаталия Шкода

