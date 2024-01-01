Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Все городские службы столицы продолжат работать в круглосуточном режиме. Как рассказал Сергей Собянин, была подготовлена спецтехника, чтобы вовремя убирать снег на новогодних каникулах.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и области до пятницы, 5 января. В столичный регион пришли морозы. В середине недели ожидается минус 25 градусов.

В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 миллиона поездок на городском транспорте. Он работал бесплатно и без перерыва. Для пассажиров организовали прямую трансляцию поздравления Владимира Путина. Ее посмотрели и послушали 77 тысяч человек.

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