Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

01 января, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Сергей Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

Службы горхозяйства продолжат работать в круглосуточном режиме на новогодних выходных

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Новости часа: службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство

Новости часа: Москва выделила бригаду врачей для помощи раненым в Белгороде

Москва выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде – Собянин

Новости часа: Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Все городские службы столицы продолжат работать в круглосуточном режиме. Как рассказал Сергей Собянин, была подготовлена спецтехника, чтобы вовремя убирать снег на новогодних каникулах.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и области до пятницы, 5 января. В столичный регион пришли морозы. В середине недели ожидается минус 25 градусов.

В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 миллиона поездок на городском транспорте. Он работал бесплатно и без перерыва. Для пассажиров организовали прямую трансляцию поздравления Владимира Путина. Ее посмотрели и послушали 77 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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