Сергей Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

Почти полмиллиона москвичей и гостей столицы встретили Новый год на центральных площадках округов, в городских парках и фестивале "Путешествие в Рождество". В ночь на 1 января там состоялись концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Традиционно одной из главных площадок стала ВДНХ. Там показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.