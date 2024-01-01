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01 января, 17:15

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Сергей Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

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Почти полмиллиона москвичей и гостей столицы встретили Новый год на центральных площадках округов, в городских парках и фестивале "Путешествие в Рождество". В ночь на 1 января там состоялись концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Традиционно одной из главных площадок стала ВДНХ. Там показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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