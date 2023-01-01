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01 января, 23:15

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Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

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Московское здравоохранение выходит на качественно новый уровень. Об этом заявил Сергей Собянин.

Так, в частности, в наступившем году планируется завершить реконструкцию более 200 поликлиник. Кроме того, в городе должны открыть несколько крупных стационаров. Таким образом, по словам мэра, этот год должен стать по-настоящему прорывным для всей столичной системы здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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