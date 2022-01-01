2021 год в Москве был рекордным в области строительства – Собянин

Прошлый год в Москве был рекордным в области строительства. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в планах на ближайшие годы – еще порядка 50–60 новых станций метро, включая завершение строительства БКЛ и открытие трех новых линий.

В 2023–2024 годах хотят запустить третий и четвертый диаметры. А также завершить строительство трех хорд: Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады. В результате будет сформирован транспортный каркас Москвы, сообщил мэр.