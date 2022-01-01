Сергей Собянин подвел итоги 2021 года

Сергей Собянин подвел итоги и назвал главные события в Москве за 2021 год.

Несмотря на пандемию, столица активно строилась. Так, в минувшем году в городе открылась 100-я станция метро и МЦК за период с 2011 года. Карта подземки выросла в полтора раза.

Также Москва установила абсолютный рекорд в недвижимости: в городе было введено более 7 миллионов квадратных метров жилья.

Кроме того, на улицы столицы вышел тысячный электробус. К 2030 году "зеленым" должен стать вообще весь общественный транспорт. А еще в 2021 году завершили реконструкцию 35 поликлиник.

Сергей Собянин в своем блоге также подчеркнул, что пандемия никуда не делась, и главным средством борьбы с коронавирусом является коллективный иммунитет. В Москве привились 5 миллионов 900 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.