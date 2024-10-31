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31 октября, 14:15

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4 уникальных флагманских центра работают в Москве

4 уникальных флагманских центра работают в Москве

В Москве открылись новые медицинские флагманские центры

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В столице открыты уже четыре флагманских центра, не имеющих аналогов в России, которые работают в больницах имени Вересаева, Филатова, Боткинской и НИИ Склифосовского.

Заведующий отделением неотложной медицинской помощи больницы имени Вересаева Виталий Зубков сообщил, что за время работы центра помощь получили более 92 тысяч пациентов, из которых около 40% были обследованы и выписаны, а остальные госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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