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В Москве прошел пресс-тур, посвященный помощи больным с инсультом

В Москве прошел пресс-тур, посвященный помощи больным с инсультом

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В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова прошел пресс-тур, посвященный помощи больным с инсультом. Специалисты рассказали о симптомах болезни и применении инновационных технологий в лечении.

30 ноября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание не покидает топ основных причин смертности в мире, наряду с ишемической болезнью сердца и раком. В России, по статистике, первое место среди всех причин инвалидности занимает именно инвалидность после инсульта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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