Минздрав порекомендовал "Спутник Лайт" только для ревакцинации от коронавируса

Минздрав рекомендует делать "Спутник Лайт" только при повторной вакцинации. Такое условие пропишут официально.

Для первой прививки от ковида между двумя "Спутниками" стоит выбирать "Спутник V". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.