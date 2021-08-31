Персональные помощники помогают более 25 тысячам москвичей с онкозаболеваниями

Персональные помощники сопровождают более 25 тысяч москвичей с онкологией. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект "Персональный помощник" был запущен год назад для сопровождения пациентов с подозрением на онкологические заболевания или с подтвержденным диагнозом. Он нужен, чтобы человек не оставался один со своей болезнью и мог рассчитывать на всестороннюю поддержку.

По словам Раковой, 12% пациентов из тех, кто участвует в программе, уже прошли лечение и находятся под наблюдением врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.