В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19

Бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 началась в столичных медицинских учреждениях. Сделать прививку подростки от 12 до 17 лет могут в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник.

Число мест в московских больницах для лечения детей с коронавирусом увеличат почти до 1,3 тысячи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова.

Решение о снижении скорости в центре Москвы будут принимать точечно, в зависимости от загрузки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.