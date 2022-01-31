В Москве стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В Москве начали прививать подростков. Прививку "Спутником М" могут сделать все желающие от 12 до 17 лет. Для них в городе работают 13 пунктов на базе детских городских поликлиник.

Вакцина "Спутник М" состоит из двух компонентов. Интервал между первым и вторым уколом составляет 21 день.

Записаться на вакцинацию можно онлайн или по телефону любой выбранной поликлиники. У тех, кто прикреплен к поликлинике, есть возможность осуществить запись на порталах mos.ru, emias.info, а также с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО".

Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За день до приема поступит СМС-сообщение с напоминанием (число, время и адрес медорганизации). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.