В Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19

Число мест в московских больницах для лечения детей с коронавирусом увеличат почти до 1,3 тысячи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова.

Оплата банковской картой станет доступна на всех турникетах московского метро летом текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Два бара и два ресторана в центре Москвы могут закрыть на срок до 90 дней за нарушение антиковидных мер.