В РФ разработали тест для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон"

В России разработан тест для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что в России заболевших новой мутацией пока не выявили. Тем не менее вероятность заражения очень велика. Поэтому все, кто прибывает из стран, где выявлен "Омикрон", в аэропорту по прилете должны сделать бесплатный тест.

А прилетающие из стран, с которыми не возобновлено регулярное авиасообщение, должны уходить на двухнедельный карантин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.