Около 100 медицинских стационаров обновили в Москве

В Москве идет масштабное обновление медицинских стационаров. Уже отремонтировали и построили порядка 100 объектов. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр особо отметила ключевые для города такие объекты, как комплекс в Коммунарке, клинический научный центр имени Логинова, а также детская больница святого Владимира. Помимо инфраструктуры, меняются подходы и алгоритмы действия врачей. В городе уже сформирована новая система экстренной помощи.

