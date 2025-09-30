Форма поиска по сайту

30 сентября, 19:15

Около 100 медицинских стационаров обновили в Москве

В Москве идет масштабное обновление медицинских стационаров. Уже отремонтировали и построили порядка 100 объектов. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр особо отметила ключевые для города такие объекты, как комплекс в Коммунарке, клинический научный центр имени Логинова, а также детская больница святого Владимира. Помимо инфраструктуры, меняются подходы и алгоритмы действия врачей. В городе уже сформирована новая система экстренной помощи.

Читайте также
Алексей Лазаренко

