30 сентября, 17:15Общество
Единая медицинская аналитическая система Москвы станет доступна для федеральных клиник
Единая медицинская аналитическая система Москвы становится доступна для федеральных и частных клиник. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, столица готова подключать медицинские организации. К системе могут присоединиться клиники по всей стране. При этом ее уже используют в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и в федеральных центрах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.