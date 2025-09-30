Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 17:15

Общество

Единая медицинская аналитическая система Москвы станет доступна для федеральных клиник

Единая медицинская аналитическая система Москвы станет доступна для федеральных клиник

ИИ подготовил более 6 млн медицинских сводок для московских врачей

Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

"Новости дня": новый центр женского здоровья откроется на улице Медиков в Москве

"Новости дня": в МГУ открылся центр генетических исследований

Собянин: в Москве открыто два новых центра женского здоровья

"Новости дня": новый Центр женского здоровья откроется на улице Медиков в Москве

Сергей Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья

Единая медицинская аналитическая система Москвы становится доступна для федеральных и частных клиник. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, столица готова подключать медицинские организации. К системе могут присоединиться клиники по всей стране. При этом ее уже используют в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и в федеральных центрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика