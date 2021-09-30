Врач-инфекционист рассказал, кто будет обязан проходить экспресс-тест на COVID-19

Москвичи с симптомами ОРВИ будут сдавать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. У этого теста высокая точность. В 85% случаев результат совпадает с ПЦР. А длится вся процедура всего 10–20 минут. Экспресс-тест на антиген для пациентов с ОРВИ будет обязательным с 1 октября.

Эту новость обсудили с врачом-инфекционистом Евгением Тимаковым. Он рассказал, кто конкретно будет обязан проходить этот тест и может ли экспресс-тестирование существенно увеличить выявляемость ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.