Всем москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Всем заболевшим ОРВИ в Москве будут проводить экспресс-тесты на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В городе зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки с июля.

По всей стране более 5 тысяч пациентов с коронавирусом в настоящее время находятся в реанимации, заявили в Минздраве.

Тем временем, примерно 49 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.