В Москве утвержден новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19

Москвичи с симптомами ОРВИ будут сдавать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, у этого теста высокая точность. В 85 процентах случаев результат совпадает с ПЦР-тестом, а длится вся процедура 10–20 минут.

Экспресс-тест на антиген для пациентов с ОРВИ будет обязательным с 1 октября. Ракова отметила, что новые правила позволят быстрее поставить диагноз и оперативно лечить людей, заразившихся коронавирусом.