В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

В Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При положительном результате пациентам сразу будут назначать соответствующее лечение. Экспресс-тест позволяет за 10–20 минут с высокой долей вероятности диагностировать коронавирус. Вместе с тем пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.