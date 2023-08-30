Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

В столице завершается первый этап модернизации городских поликлиник. На данный момент открыты 127 зданий, еще 70 будут готовы в течение нескольких недель.

Перед 1 сентября в столице ожидаются традиционные пробки. По данным ЦОДД, загруженность дорог оценивается в 6 баллов.

После открытия МЦД-3 на прилегающих магистралях стало на 2–3% меньше машин. Об этом сообщили в Дептрансе.

Семилетним дошкольникам сделают скидку на проезд в общественном транспорте. Скидка в 50% будет действовать в городском транспорте и в электричках. Проездные станут доступны с 1 сентября.

Алина Горбачева извинилась перед всеми, кто волновался из-за ее исчезновения. В своих соцсетях 16-летняя фигуристка написала, что ее поступок никак не связан с отношениями с тренером или родными.

Аэропорт Домодедово изменил нумерацию входов в аэровокзал. Теперь она пойдет справа налево по аналогии со стойками регистрации.

Цены на шаурму в России с сентября могут вырасти на 10–15%. Главная причина – подорожание мяса курицы.

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