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Новости

Новости

30 августа, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: строительство пяти поликлиник завершат в столице до конца 2023 года

Новости часа: пять поликлиник достроят в Москве до конца 2023 года

Новый корпус детской больницы святого Владимира в Москве откроют в 2025 году

Новости часа: в Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник

Минздрав РФ разрешил исследования обновленной вакцины "Спутник Лайт"

Новый корпус детской больницы святого Владимира в столице откроют в 2025 году

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

В Минздраве исключили рост цен на жизненно необходимые препараты

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

В столице завершается первый этап модернизации городских поликлиник. На данный момент открыты 127 зданий, еще 70 будут готовы в течение нескольких недель.

Перед 1 сентября в столице ожидаются традиционные пробки. По данным ЦОДД, загруженность дорог оценивается в 6 баллов.

После открытия МЦД-3 на прилегающих магистралях стало на 2–3% меньше машин. Об этом сообщили в Дептрансе.

Семилетним дошкольникам сделают скидку на проезд в общественном транспорте. Скидка в 50% будет действовать в городском транспорте и в электричках. Проездные станут доступны с 1 сентября.

Алина Горбачева извинилась перед всеми, кто волновался из-за ее исчезновения. В своих соцсетях 16-летняя фигуристка написала, что ее поступок никак не связан с отношениями с тренером или родными.

Аэропорт Домодедово изменил нумерацию входов в аэровокзал. Теперь она пойдет справа налево по аналогии со стойками регистрации.

Цены на шаурму в России с сентября могут вырасти на 10–15%. Главная причина – подорожание мяса курицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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