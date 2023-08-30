Новости часа: пять поликлиник достроят в Москве до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять поликлиник достроят и введут в эксплуатацию в Москве до конца года. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

После открытия МЦД-3 количество машин на прилегающих магистралях снизилось на 2–3%. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Московскую международную книжную ярмарку открыли в "Экспоцентре" 30 августа. Она проходит уже в 36-й раз.