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Новости

Новости

30 августа, 16:00

Культура

Новости часа: пять поликлиник достроят в Москве до конца 2023 года

Новости часа: пять поликлиник достроят в Москве до конца 2023 года

Новый корпус детской больницы святого Владимира в Москве откроют в 2025 году

Новости часа: в Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник

Минздрав РФ разрешил исследования обновленной вакцины "Спутник Лайт"

Новый корпус детской больницы святого Владимира в столице откроют в 2025 году

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

В Минздраве исключили рост цен на жизненно необходимые препараты

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Шесть социальных объектов построят в ЖК "Царицыно"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять поликлиник достроят и введут в эксплуатацию в Москве до конца года. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

После открытия МЦД-3 количество машин на прилегающих магистралях снизилось на 2–3%. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Московскую международную книжную ярмарку открыли в "Экспоцентре" 30 августа. Она проходит уже в 36-й раз.

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