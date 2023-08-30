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Новый корпус детской больницы святого Владимира в столице откроют в 2025 году

Новый корпус детской больницы святого Владимира в столице откроют в 2025 году

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Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира будет готов весной 2025 года. Это будет большая современная клиника в Сокольниках с вертолетной площадкой для приема экстренных пациентов.

Как отметили в департаменте строительства Москвы, в настоящее время готовность объекта составляет 41%. Ведутся работы по установке стен и перегородок, монтажу фасада здания. На строительной площадке используются VR-технологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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