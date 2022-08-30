Москва объявила открытый набор 2 тыс сотрудников в новые скоропомощные комплексы

В Москве набирают специалистов для работы в новых комплексах скорой медицинской помощи. Городу требуются врачи, средний медицинский и вспомогательный персонал. Ежегодно в столичных станционарах экстренно спасают жизни более миллиона человек.

Чтобы повысить качество этой работы, в Москве разрабатывают новый стандарт экстренной помощи. Скоропомощные стационарные комплексы будут работать на базе шести крупнейших больниц города. Все сотрудники новых комплексов пройдут специальную программу подготовки. Всего требуется 2 000 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.