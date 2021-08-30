В Москве обсудили медицинские исследования и инновации

В Москве сегодня обсуждали медицинские исследования и инновации. Этой теме был посвящен специальный круглый стол.

На встрече говорили о том, как внедрить новейшие разработки в систему здравоохранения и наладить связь с бизнесом. Также обсуждалось создание новых лекарств. Об этом рассказал академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

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