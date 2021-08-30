В медучреждения Москвы закупили 25 новых аппаратов ЭКМО

Москва закупила 25 новейших медицинских приборов для пациентов с острой дыхательной и сердечной недостаточностью. Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, аппараты уже поступили в реанимационные отделения нескольких клиник.

Также новые системы вспомогательного кровообращения установили в стационарах, целиком перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, в том числе в ковидном госпитале в Коммунарке.

Скоро новое оборудование появится и в двух реанимационных автомобилях скорой помощи. При этом Ракова отметила, что системы вспомогательного кровообращения используются крайне редко и 25 аппаратов полностью покрывают потребности мегаполиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.