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Новости

30 июля, 17:15

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Новости Москвы: капитальный ремонт пройдет в корпусе больницы имени Ерамишанцева

Новости Москвы: капитальный ремонт пройдет в корпусе больницы имени Ерамишанцева

"Мой район. Новости": ИИ-систему для диагностики инсульта создали в столице

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Капитальный ремонт пройдет в корпусе ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. В здании на северо-востоке столицы обновят приемное отделение и операционные. Специалисты приведут в порядок как фасад, так и территорию вокруг больницы.

В столице завершается строительство надземного пешеходного перехода на Липецкой улице. Его возвели в рамках проекта реконструкции развязки с МКАД. После открытия пешеходы смогут быстро и безопасно пересекать участок с интенсивным трафиком. Существующий наземный переход со светофором планируют убрать, чтобы ускорить движение транспорта на выезде из города.

Беспилотную "Ласточку" могут запустить на Московском центральном кольце в 2026 году. С прошлого августа беспилотный состав проехал по кольцу уже более 60 тысяч километров. Встроенный в поезд искусственный интеллект будет сам оценивать ситуацию и принимать решения.

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