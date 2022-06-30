В столичных клиниках начали тестировать новый подход к лечению онкологии

В столичных клиниках меняют подход к лечению. Теперь акцент делают не на объеме услуг, то есть количестве обследований, а на конечном результате. И первым направлением, где тестируют новые процессы, стала онкология.

Для каждого пациента выстраивают особенный маршрут, детально прописывают лечение, определяют время для прохождения каждого этапа. То есть человек получает четкий алгоритм всех дальнейших действий.

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