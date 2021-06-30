Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от "индийского" штамма

"Спутник V" защищает от "индийского" штамма примерно на 90%. Об этом заявили разработчики вакцины.

Тем временем вирус мутирует, в РФ уже зафиксировали штамм "Дельта плюс". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.