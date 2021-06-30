В Москве стали выявлять остеопороз с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект теперь помогает столичным врачам выявлять ишемическую болезнь сердца и остеопороз.

Система распознает и подсвечивает подозрительные участки на снимках – компьютерных томограммах. Тем самым цифровой ассистент практически исключает риск ошибки из-за человеческого фактора.

Также искусственный интеллект ускоряет процесс описания снимка. В дальнейшем умную систему станут применять еще по семи новым направлениям исследований. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в столице начали в прошлом году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.