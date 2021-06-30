Минздрав предложил учитывать вакцинацию при плановой госпитализации

Россияне с прививкой окажутся в особом положении. Минздрав разработал проект приказа, по которому вакцинацию от коронавируса будут учитывать при оказании медицинской помощи.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



