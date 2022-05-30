Москвичи стали в пять раз чаще пользоваться электронными медкартами. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Рубль на Мосбирже укрепился. Доллар и евро теряли по 3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Синоптики пообещали в столице теплую рабочую неделю. Однако 31 мая в городе может выпасть треть месячной нормы осадков.