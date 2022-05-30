Москвичи воспользовались электронными медкартами 65 млн раз с начала года

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Москвичи стали пользоваться электронной медкартой в пять раз чаще, если сравнивать с 2021 годом. С начала 2022 года горожане обратились к сервису порядка 65 миллионов раз. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
По ее словам, жители столицы стали тщательнее следить за здоровьем. Они активно интересуются результатами обследований, а также вносят личные данные. Многие ведут дневники здоровья.
Все, кто собирается пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", могут сэкономить время. Анкету теперь можно заполнить заранее в разделе "Моя диспансеризация в парке". Кроме того, в электронном документе можно найти протоколы осмотра различных специалистов, результаты теста на коронавирус, обследования КТ или МРТ, рентгеновские снимки и другую полезную информацию.
Родители также могут ознакомиться с записями, сделанными в карте своих детей. Услуга доступна на портале mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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