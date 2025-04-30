Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:45

Общество

Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

"Мой район. Новости": бесплатные цифровые глюкометры начали выдавать в Москве

Стартовал прием заявок на литературную премию в области медицины "Здравомыслие"

"Мой район. Новости": московская станция скорой помощи получила инновационные автомобили

Ученые из Бостона вырастили человеческие зубы у свиньи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 апреля

"Мой район. Новости": новые машины скорой помощи поступили на подстанцию № 3

Бригады московской скорой помощи получат 80 новых инновационных автомобилей

"Интервью": Николай Плавунов – о работе врачей скорой помощи

Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова заменили пациенту трехстворчатый клапан сердца на биологический. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Имплантацию провели через небольшой прокол в бедренную вену. Таким образом медики ввели катетер, а по нему к сердцу доставили новый протез, который затем раскрыли с помощью специального баллона.

По словам врача-кардиохирурга больницы имени Филатова Константина Васильева, успешное проведение такой операции стало возможным благодаря слаженной работе команды специалистов, наличию гибридной операционной и высокой квалификации медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика