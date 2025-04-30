Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова заменили пациенту трехстворчатый клапан сердца на биологический. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Имплантацию провели через небольшой прокол в бедренную вену. Таким образом медики ввели катетер, а по нему к сердцу доставили новый протез, который затем раскрыли с помощью специального баллона.

По словам врача-кардиохирурга больницы имени Филатова Константина Васильева, успешное проведение такой операции стало возможным благодаря слаженной работе команды специалистов, наличию гибридной операционной и высокой квалификации медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.