Росстат зафиксировал снижение цен практически на все медикаменты. А в Росздравнадзоре заявили – дефицита импортных лекарств в аптеках нет.

Ни один из зарубежных производителей не отказался от поставок. Однако российские фармкомпании собираются выпускать свои препараты, чтобы не зависеть от заграничных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.