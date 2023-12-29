Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:15

Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52

Новости часа: обновленный корпус больницы № 52 начнет работу 10 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52

"Познавательный фильм": Доноры. 1-я часть

Мэр Москвы сообщил о завершении модернизации лечебного корпуса больницы № 52

Сергей Собянин посетил обновленный четвертый корпус ГКБ № 52

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

За прошедшую неделю в столице снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом пишет Агентство "Москва".

Там также сообщили, что в 2023 году москвичи на 65,5% чаще активировали баланс карты "Тройка" в наземном транспорте.

Кроме того, Росавтодор призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах Подмосковья из-за снегопада.

По данным агентства "Интерфакс", более 7 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации в декабре.

Тем временем туроператоры заявили, что пик посещаемости Москвы в новогодние выходные придется на 3–6 января.

Читайте также
медицинаобществотранспорттуризмвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика