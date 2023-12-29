Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

За прошедшую неделю в столице снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом пишет Агентство "Москва".

Там также сообщили, что в 2023 году москвичи на 65,5% чаще активировали баланс карты "Тройка" в наземном транспорте.

Кроме того, Росавтодор призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах Подмосковья из-за снегопада.

По данным агентства "Интерфакс", более 7 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации в декабре.

Тем временем туроператоры заявили, что пик посещаемости Москвы в новогодние выходные придется на 3–6 января.