29 декабря, 12:15Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве
За прошедшую неделю в столице снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом пишет Агентство "Москва".
Там также сообщили, что в 2023 году москвичи на 65,5% чаще активировали баланс карты "Тройка" в наземном транспорте.
Кроме того, Росавтодор призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах Подмосковья из-за снегопада.
По данным агентства "Интерфакс", более 7 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации в декабре.
Тем временем туроператоры заявили, что пик посещаемости Москвы в новогодние выходные придется на 3–6 января.