Эксперты ответили на вопросы москвичей о вакцинации
В Москве начинается сезон респираторных инфекций. Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в столице? Чем опасен грипп и почему от него нужно прививаться? Насколько эффективны современные вакцины от гриппа и от каких штаммов вируса они защищают? Почему дети относятся к высокой группе риска и как их обезопасить? Нужно ли вакцинироваться, если уже переболел гриппом?
На эти и многие другие вопросы москвичей в ходе пресс-конференции ответили:
- руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева;
- главный педиатр Москвы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов;
- главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников;
- главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Игорь Тюрин.
Модератором дискуссии выступила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
