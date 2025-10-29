Эксперты ответили на вопросы москвичей о вакцинации

В Москве начинается сезон респираторных инфекций. Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в столице? Чем опасен грипп и почему от него нужно прививаться? Насколько эффективны современные вакцины от гриппа и от каких штаммов вируса они защищают? Почему дети относятся к высокой группе риска и как их обезопасить? Нужно ли вакцинироваться, если уже переболел гриппом?

На эти и многие другие вопросы москвичей в ходе пресс-конференции ответили:

руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева;

главный педиатр Москвы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов;

главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников;

главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Игорь Тюрин.

Модератором дискуссии выступила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.