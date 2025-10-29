Заммэра Ракова рассказала о приеме заявок на Премию Москвы в области медицины

Продолжается прием заявок на Премию Москвы в области медицины. Принять участие могут научные и медицинские коллективы, а также профессиональные сообщества врачей и медсестер.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, лучшие проекты выбирают каждый год, и столица прилагает все усилия для того, чтобы инициативы московских медиков были услышаны. Благодаря этому город остается в числе лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. Заявку на участие можно подать до 10 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.