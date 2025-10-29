Форма поиска по сайту

29 октября, 19:30

Заммэра Ракова рассказала о приеме заявок на Премию Москвы в области медицины

Московские врачи помогли 17-летней девушке вернуться в большой спорт после травмы

Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

Онлайн-запись в поликлиниках Москвы сделают еще прозрачнее

Первые пациенты посетили три обновленные поликлиники в Москве

Собянин: за пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник

График профилактических медосмотров детей изменился в России

Три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

"Новости дня": детская поликлиника № 30 открылась после реконструкции в Москве

Собянин: еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Продолжается прием заявок на Премию Москвы в области медицины. Принять участие могут научные и медицинские коллективы, а также профессиональные сообщества врачей и медсестер.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, лучшие проекты выбирают каждый год, и столица прилагает все усилия для того, чтобы инициативы московских медиков были услышаны. Благодаря этому город остается в числе лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. Заявку на участие можно подать до 10 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

