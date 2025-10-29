Форма поиска по сайту

29 октября, 14:30

Общество

Московские врачи помогли 17-летней девушке вернуться в большой спорт после травмы

Московские врачи помогли 17-летней девушке вернуться в большой спорт после травмы

Врачи Морозовской больницы в Москве помогли 17-летней девушке вернуться в большой спорт после разрыва мениска, рассказала заммэра Анастасия Ракова. С помощью высокотехнологичного оборудования они смогли подобраться к местам разрывов всего через несколько небольших проколов.

Специалисты восстановили поврежденные ткани, не затронув здоровые. Через четыре месяца девушка вернулась к полноценным тренировкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

