29 октября, 14:30Общество
Московские врачи помогли 17-летней девушке вернуться в большой спорт после травмы
Врачи Морозовской больницы в Москве помогли 17-летней девушке вернуться в большой спорт после разрыва мениска, рассказала заммэра Анастасия Ракова. С помощью высокотехнологичного оборудования они смогли подобраться к местам разрывов всего через несколько небольших проколов.
Специалисты восстановили поврежденные ткани, не затронув здоровые. Через четыре месяца девушка вернулась к полноценным тренировкам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.