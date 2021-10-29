Столичные власти увеличат пропускную способность точек вакцинации

Из-за большого числа желающих московские власти увеличат пропускную способность пунктов вакцинации. Пункты вакцинации в Москве смогут принимать до 35 тысяч человек в сутки. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что ТЦ закрыты, но прививочные пункты в них продолжают работу. А с прошлой недели интерес к вакцинации в городе заметно вырос. На данный момент прививки делают 26–27 тысяч человек в сутки, многие уже повторно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.