Бесплатные пункты экспресс-тестирования заработали на 5 станциях столичного метро

Сдать тест на коронавирус теперь можно в метро. Бесплатные пункты экспресс-тестирования заработали на пяти станциях. Это "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошёвская", "Третьяковская" и "Тверская". Они расположены у выходов и не помешают пассажирам.

Эти станции выбраны потому, что ими пользуются тысячи людей, рядом много бизнес-центров, и будет удобно сделать тест в центре города.

Уточняется, что увеличение пунктов экспресс-тестирования поможет большему количеству москвичей выявлять ковид на ранней стадии и быстрее начинать лечиться, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.