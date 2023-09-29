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Новости

29 сентября, 12:00

Город

Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

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Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Москве одновременно строят корпуса девяти больниц. Одна из них – больница № 31. Новое здание будет рассчитано на 100 мест, там будут работать медики различных специализаций – от травматологии до микрохирургии.

На какой стадии находится строительство и когда врачи корпуса примут новых пациентов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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