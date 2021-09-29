В Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте

Справки о болезни ребенка теперь доступны родителям в электронной медкарте. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря нововведению справки всегда будут под рукой. Они находятся в новом разделе медкарты "Мои справки" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Родители смогут быстро отправить документы в электронном виде и при необходимости распечатать. Раньше такая функция была доступна только врачам и медработникам учебных заведений. Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.