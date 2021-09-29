Россияне рассказали, каким должно быть качественное здравоохранение

Россиян в сфере здравоохранения волнует вопрос компетентности врачей. Об этом свидетельствуют данные опроса.

На втором месте по важности – близость поликлиники к дому и чтобы легко было записаться на прием. Еще в качественном здравоохранении нужны оперативность, сервис в лечении, широкий спектр бесплатных услуг и анализов, отмечают россияне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.