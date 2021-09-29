Москвичи смогут проверить работу сердца в центрах госуслуг

Москвичей пригласили на проверку сердца в центры госуслуг. Акция пройдет 29 сентября – во Всемирный день сердца.

Жители столицы смогут бесплатно сделать кардиограмму в 25 центрах госуслуг и получить билет на консультацию с врачом-кардиологом в формате "Открытый прием".

Также центры госуслуг подготовили онлайн-активности и мастер-классы для детей. Их цель – с детства привить жителям столицы здоровые привычки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.