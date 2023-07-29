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Многопрофильные онкоцентры открыты в ведущих клиниках Москвы

Многопрофильные онкоцентры открыты в ведущих клиниках Москвы

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Многопрофильные онкоцентры открыты в ведущих клиниках столицы. В них пациенты, которые столкнулись с тяжелым заболеванием, могут получить необходимое лечение с использованием передового оборудования.

Кроме того, эти центры работают по новому стандарту оказания онкологической помощи, который развивают в Москве с 2019 года. В такой стандарт входят строгие алгоритмы работы с каждым, кто столкнулся с опасной болезнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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