Многопрофильные онкоцентры открыты в ведущих клиниках Москвы

Многопрофильные онкоцентры открыты в ведущих клиниках столицы. В них пациенты, которые столкнулись с тяжелым заболеванием, могут получить необходимое лечение с использованием передового оборудования.

Кроме того, эти центры работают по новому стандарту оказания онкологической помощи, который развивают в Москве с 2019 года. В такой стандарт входят строгие алгоритмы работы с каждым, кто столкнулся с опасной болезнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.