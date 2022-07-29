Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнется в трех регионах РФ в 2023 году

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами пройдет в трех регионах РФ в 2023 году. Среди них Москва, а также Московская и Белгородская области. Выбор регионов определило удачное применение в них электронных рецептов.

Перечень препаратов, которые можно будет покупать онлайн, правительство установит отдельно. Предполагается, что это облегчит жизнь маломобильным пациентам и людям с хроническими заболеваниями, которым не всегда просто выходить из дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

