Эксперты обсудили перспективы развития наномедицины

29 июля, 23:30
На круглом столе, организованном московским отделением партии "Единая Россия", эксперты обсудили, как улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний. Одна из основных проблем такой терапии – риск токсичного воздействия препаратов на здоровые клетки. Наномедицина должна помочь снизить побочные эффекты и улучшить состояние пациентов, которые сейчас жалуются на плохое самочувствие во время и после подобных процедур.
Об исследованиях, которые должны стать основой для более эффективной онкотерапии, рассказали ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга и президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Александр Румянцев.
По данным Минздрава, в России онкозаболеваниями страдают порядка 3,7 миллиона человек.
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