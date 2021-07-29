Эксперты обсудили перспективы развития наномедицины

На круглом столе, организованном московским отделением партии "Единая Россия", эксперты обсудили, как улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний. Одна из основных проблем такой терапии – риск токсичного воздействия препаратов на здоровые клетки. Наномедицина должна помочь снизить побочные эффекты и улучшить состояние пациентов, которые сейчас жалуются на плохое самочувствие во время и после подобных процедур.

Об исследованиях, которые должны стать основой для более эффективной онкотерапии, рассказали ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга и президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Александр Румянцев.

По данным Минздрава, в России онкозаболеваниями страдают порядка 3,7 миллиона человек.